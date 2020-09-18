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Çocuklarda diş bakımına dikkat Çocukların dişleri farklı yöntemlerle temizlenmelidir Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Sedef Arslan Aksoy: “Motor becerileri gelişene kadar diş fırçalama ebeveyn tarafından yapılmalıdır”

İHA

Çocuklarda diş bakımına dikkat Çocukların dişleri farklı yöntemlerle temizlenmelidir Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Sedef Arslan Aksoy: “Motor becerileri gelişene kadar diş fırçalama ebeveyn tarafından yapılmalıdır”

Çocukların dişlerinin ilk görüldüğü andan itibaren temizlenmesi gerektiğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Sedef Arslan Aksoy, diş bakımı konusunda ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.
Çocukların dişlerinin ağızda ilk görülmesinin ardından bakımlarının yapılması gerektiği uzmanlar tarafından öneriliyor. Özellikle çocukların diş bakımları ebeveynler tarafından yapılarak sağlıklı bir şekilde gelişimin sağlaması gerekiyor. Çocuklarda diş bakımının çok dikkatli ve hassas bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Sedef Arslan Aksoy, bir yaşından önce mutlaka çocuk diş hekimine muayene için gidilmesini tavsiye etti. Ön dişler ilk çıktığı zaman gazlı bez veya tülbentle temizlenmesi gerektiğini belirten Aksoy, “ İlk diş ağızda görüldüğü andan itibaren çocuklarımızın dişlerini fırçalamaya başlamalıyız. Tabii ki bu sadece ön dişler çıktığından itibaren fırçalama şeklinde değil, temiz bir gazlı bez veya tülbent diş yüzeylerini temizlemek şeklinde olmalıdır. Arka dişler çıktıktan sonra da diş fırçası kullanımına geçebiliriz. İlk diş hekimi ziyaretinin 1 yaşından önce olmasını tavsiye ediyoruz. Ebeveynler çocuklarını 1 yaşından önce mutlaka çocuk diş hekimlerine götürmeliler. Bu muayenede ki amaç çocuklara bir tedavi uygulamak değil, asıl amacımız ebeveynleri bilgilendirmektir” şeklinde konuştu.

“Diş macunları florür içermelidir”
Diş fırçası ve macunu seçilirken çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Sedef Arslan Aksoy, florürlü diş macunlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Diş fırçalarının küçük başlıklı olması gerektiğini söyleyen Aksoy, konula ilgili olarak şunları söyledi:
“Türk Pedodonti Derneği, 03 yaşta macun kullanımını önermektedir. Bu macun kullanımı fırça üzerine sürüntü şeklinde veya pirinç tanesi kadar kullanılmalıdır. 3 yaşından sonra ise bezelye tanesi büyüklüğünde macun kullanımı önerilmektedir. Diş fırçasının kılları sert ve çocukların diş etlerini acıtacak şekilde olmamalıdır. Küçük başlıklı diş başlığı kullanılmalıdır. 3 yaşından sonra elektrikli diş fırçası kullanımına geçilebilir. Son dönemlerde florürün zararlı olduğuna dair çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. Fakat bu söylentiler tamamen asılsızdır. Diş macunları florür içermelidir. 03 yaş grubunun yutkunma ve tükürme refleksinin gelişmemesine rağmen dişlerinin florürlü macunla fırçalanması gerekir. 03 yaşa arasında 500 ppm, 36 yaş arasında 1000 ppm, 6 yaş sonrası ise 1450 ppm flor içeren diş macunları kullanılmalıdır. Florür 50 yıla aşkındır gelişmiş ülkelerde diş çürüğünün engellenmesinde kullanılan bir maddedir. Kesinlikle topikal olarak uygulanan şekliyle toksik bir madde değildir.”

“Motor becerileri gelişene kadar diş fırçalama ebeveyn tarafından yapılmalıdır”
Diş fırçalamanın belli bir yaşa kadar ebeveyn tarafından yapılması gerektiğini belirten Sedef Arslan Aksoy, diş çürüklerinin çocuklarla bazı problemlere yol açabileceğini söyledi. Erken yaşta başlayan ve düzenli olarak devam edilen kontroller sayesinde, çocuklardaki diş hastalıklarının önleneceğinin altını çizen Aksoy, “Çoğu ebeveyn çocuğunun dişlerini düzgün bir şekilde fırçaladığını zanneder. Diş fırçalama, ince motor becerisi gerektiren zor bir iştir. Bu yüzden bu motor becerisi gelişene kadar diş fırçalama ebeveyn tarafından yapılmalıdır. Kısaca diyebiliriz ki, en az 5 yaşına kadar çocukların dişleri bizzat ebeveyn tarafından fırçalanmalıdır. 5 yaşından 9 yaşına kadar ise kontrol edilmelidir. Yoksa her gün çok sayıda diş çürüğü olan çocukla karşılaşıyoruz. Bu çürüklerde çocuklarda birçok probleme neden oluyor. Öncelikle çocuklar diş çürüklerinden dolayı çok ciddi ağrılar hissediyor. Bu ağrılar yüzünden çocuklarda, uyku ve yeme düzeni bozuluyor. Bundan dolayı çocuklarda büyüme ve gelişim geriliği görülebiliyor. Özellikle ön dişleri çürük olan çocuklar psikolojik yönden kötü etkilemektedir. Bu yüzden sosyal yaşantılarında olumsuz etkiler oluyor. Süt azı dişlerinin erken kaybedilmesi nedeniyle çenelerde ortodontik problemler meydana gelmektedir. Bozulmaları küçük aşamada yakalayalım, kanal veya çektirme gerektirmeden basit bir şekilde tedavi edelim. Çocuklar bize dişleri ağrıdığı zaman gelmekte ve çoğu zaman dişlerini kaybetmekteler” ifadelerini kullandı.

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