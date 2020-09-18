Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bonzai, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Zafer, Eskibağlar ve Şirintepe mahallelerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 286,83 gram esrar, 66,8 gram bonzai, 33,54 gram eroin, 61 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-18 13:08:50
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