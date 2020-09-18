Ahlaksız çifte ceza yağdı Kızını zorla ilişkiye girmeye zorlayan anneye 28 yıl 3 ay hapis Sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şahsa 20 yıl 3 ay hapis

Eskişehir’de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile ilişkiye girmeye zorlayan anneye 28 yıl 3 ay, sevgilisine ise 20 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de yaşayan Ö.A. (33) geçtiğimiz yıl 3 çocuğu ile birlikte sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık ile buluşmaya gitti. Kızlarını başka odaya götüren anne Ö.A., sevgilisinin isteği üzerine 14 yaşındaki kızını getirip ‘yapmak zorundasın' diyerek soydu ve ilişkiye zorladı. Kınık burada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Olay sonrasında ayrıca anne Ö.A.'nın sevgilisine kızının çıplak fotoğraflarını da gönderdiği iddia edildi. Küçük kızın okulundaki rehber öğretmenine durumu anlatması sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Anne Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ahlaksız çift hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu. Anne Ö.A. ve sevgilisi haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, anne Ö.A.'ya ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 7 yıl 6 ay, 'çocuğa müstehcen görüntülerin gösterilmesi' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Anne Ö.A. toplam 28 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, anne Ö.A.'nın sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık'a ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 3 yıl 9 ay, 'şantaj' suçundan 1 yıl 10 ay, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca iki tutuklu sanığa da iyi hal uygulamadı.

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