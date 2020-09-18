Başkan Bozkurt’tan Kaymakam Kurt’a hayırlı olsun ziyareti

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, göreve yeni başlayan İnönü İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, Kaymakam Kurt’u yeni görevi dolayısı ile tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Kurt, gerçekleştirilen nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

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