Başkan Ataç yenilenen Batıkent Belde Evi’ni inceledi

Tepebaşı Belediyesi Batıkent Belde Evi’nin yenileme çalışmaları devam ederken, çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ataç, “Belde Evlerimiz hem kırsalda hem de merkezde çok seviliyor. Biz belediyeciliğe ‘Merkeze değil, herkese hizmet’ ilkesi bakıyoruz” dedi.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri’nden genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor ve müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Açıldığı 2002 yılından bu yana Batıkent Mahallesi’nde hizmet veren Batıkent Belde Evi de devam eden yenileme çalışmaları sonrasında mahallelileri kaliteli şekilde ağırlamaya devam edecek. 3 kattan oluşan binanın giriş katı Deneyimli Kafe, ikinci katı çocuk merkezi, üçüncü katı ise Belde Evi olarak faaliyet gösteriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da devam eden yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte binayı gezen Başkan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi.



“Merkeze değil, herkese hizmet”

Belde Evleri’ne ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Eskişehirli kadınları evden çıkarmak üzere geliştirilen bir proje olduğunu ifade ederek, “Belde Evlerimizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Bugün bu rakam 30’a ulaştı. Birçok kırsal mahallemizde de açtık, çok sevildi. Biz belediyeciliğe ‘Merkeze değil, herkese hizmet’ ilkesi bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Belde Evleri, her mahalleden insanımızın talep ettiği bir hizmet haline geldi. Pandemi sürecinde de bu birliktelik ruhu ile Belde Evi kadınlarımız örnek bir çalışmaya imza atarak maske üretimi gerçekleştirdi. Belde Evleri’nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Belde Evlerimiz ile birlikte, Tepebaşı halkının daha yaygın biçimde hizmet alması adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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