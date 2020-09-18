Alışveriş yaparken çantasından altın ve paraları çalındı

Eskişehir'de, pazar alışverişine çıkan bir şahsın çantasından kimliği belirsiz yankesici ya da yankesiciler tarafından yaklaşık 10 bin lira değerinde altın ve 300 lira nakit para çalındı.
Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Ömerağa mahallesinde yaşandı. İddialara göre N.K. isimli şahıs, dün pazar alışverişi yaptığı esnada kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çantasından yaklaşık değeri 10 bin lira olan 3 adet çeyrek, 5 adet yarım altın ile 300 TL nakit parası çalındı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine polis ekipleri, yaşanan yankesicilik olayının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.