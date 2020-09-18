Apartman çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de, bir apartmanın çatı katında yaşanan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Tepeli Sokak’ta yaşandı. Akşamüstü sıralarında sokak başında bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, polis ekipleri de sokak civarında güvenlik önlemleri alarak apartmanı tahliye etti. Ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri apartman çatısına çıkıp, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Öte yandan herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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