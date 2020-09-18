TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 2. haftasının açılış maçında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada gelişen Adanaspor atağında Canberk’in uzaktan sert şutunda top çataldan döndü.
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bedirhan’ın çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Kıvanç’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yer tutan kaleci Kracic gole izin vermedi.
45. dakikada sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Tevfik’in kafa vuruşunda top direkten döndü.
51. dakikada Mehmet Özcan’ın uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Talha’nın cılız şutunda kaleci Karacic zorlanmadı.
90. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Sunday’in uzaktan şutu kalecide kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral
Eskişehirspor: Melih Ağa xxx, Muhammed Akbulut xx (Abodun Sholaja dk. 87 ?), Sezgin Coşkun xxx, Furgan Polat xx (Berkay Tanır dk. 46 xx ), Bedirhan Altunbaş xx, Onur Bayramoğlu xx (İbrahim Halil Öner dk. 79 ?), Talha Erdoğan xx (Hasan Ulaş Uygur dk. 90+4 ?), Bilal Ceylan xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Kıvanç Karakaş xx (Sunday Alimi dk. 79 x)
Yedekler: Ebrar Aydın, Ömer Faruk, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Emir Yıldız
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Adanaspor: Goran Karacic xxx, Ozegovic xx (Ozan Papaker dk.76 x), Eren Keleş xx (Ömer Çiçek dk. 69 x), Donkor xx, Tevfik Altındağ xxx, Evren Korkmaz xx, Bagayoko xx (Celil Yüksel dk. 69 xx), Furkan Şeker xx, Uğurcan Yazğılı x (Umut Sözen dk. 83 ?), Canberk Dilaver xxx, Rodrigues x (İsmaeel Rayan dk. 84 ?)
Yedekler: Yaşar Memişoğullarından, Cenk Alptekin, Hıfsullah Erdoğan, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Sarı Kartlar: Kıvanç Karakaş, İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), Celil Yüsel, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Tevfik Altındağ (Adanaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.