Eskişehirspor - Adanaspor: 0-0

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Muhammed (Dk.87 Sholaja), Sezgin, Furgan (Dk.45 Berkay), Bedirhan, Onur (Dk.80 İbrahim Halil), Talha (Dk.90+4 Hasan), Bilal, Furkan, Mehmet, Kıvanç (Dk.80 Alimi)
ADANASPOR: Karacic Canberk, Furkan, Evren, Donkor, Uğurcan (Dk.84 Umut), Eren (Dk.70 Ömer), Bagayoko (Dk.70 Celil), Tevfik, Ozegovic (Dk.77 Ozan), Gleison (Dk.84 Ryan)
SARI KARTLAR: Dk.74 Kıvanç, Dk.90 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk.1 Evren, Dk.55 Uğurcan, Dk.69 Tevfik, Dk.74 Celil (Adanaspor)
TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.
23'üncü dakikada Canberk'in soldan ceza sahasına girmeden vurduğu şut, üst direkten geri döndü.
34'üncü dakikada Bedirhan'ın ceza sahası çaprazından vuruşu az farkla dışarı çıktı.
87'nci dakikada Sholaja, çalımlarla ceza sahasına girerken vurdu, top kalecide kaldı.
88'inci dakikada Alimi'nin ceza sahası dışından vurduğu şut kalecide kaldı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-09-18 21:03:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.