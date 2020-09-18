Recep Yazıcı: "Oyunda gol arayan, topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik" “Rakibimiz kalabalık defans yaparak kontratakla çıkmaya çalıştı”

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı karşılaşmayı değerlendirerek, “Oyunun içerisinde iki tane net pozisyonumuz vardı, biri direkten döndü. Oyunda gol arayan topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik. Rakibimiz kalabalık defans yaparak kontratakla çıkmaya çalıştı” dedi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adanaspor ile 00 berabere kaldı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, “Biz bugün buraya galibiyet için gelmiştik. Onun için sevinemiyoruz. Oyunun içerisinde iki tane net pozisyonumuz vardı, biri direkten döndü. Oyunda gol arayan topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik. Rakibimiz kalabalık defans yaparak kontratakla çıkmaya çalıştı. İkinci yarıda değişikliklerle, farklı hamlelerle gol yollarında etkili olmaya çalıştık. Bu arada oyuna aldığımız bazı oyuncular yeni oyunculardı. Hem onları denemeye çalıştık hem de gol aramaya çalıştık. Fakat rakibimiz gole izin vermedi ve dolayısıyla 1 puana razı olduk. Eskişehirspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

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