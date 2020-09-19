Bruksizm ciddi sorunlara yol açıyor Birçok vatandaş bruksizmin farkında değil Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın: “Bruksizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bruksizm ciddi sorunlara yol açıyor Birçok vatandaş bruksizmin farkında değil Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın: “Bruksizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir”

İHA

Bruksizm ciddi sorunlara yol açıyor Birçok vatandaş bruksizmin farkında değil Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın: “Bruksizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir”

Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı olarak bilinen “Bruksizm” hakkında uyarılarda bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın, “Hastaların birçoğu dişlerini sıktığını veya gıcırdattığını bilmiyor” dedi.
Halk arasında diş sıkma veya gıcırdatma olarak bilinen alışkanlıkların bütünü olarak adlandırılan Bruksizm, çeşitli nedenlere bağlı olarak hastalarda görülebiliyor. Genellikle uyku halinde görülen bu alışkanlıklar, ilerleyen zamanlarda gün içerisinde de devam ediyor. Dişlerde ciddi hasara neden olan Bruksizm, yüz yapısının değişmesine de yol açabiliyor. Bruksizm rahatsızlığının diş hekimleri tarafından kolayca anlaşılabileceğini dile getiren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın, erken tanı ve tedavilerle bu alışkanlıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.
“Bruksizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir”
Bruksizmin farklı nedenlere bağlı olarak görülebileceğinin altını çizen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. İlk zamanlarda gece başlayan diş sıkma ve gıcırdatmaların tedavi edilmezse gün içerisinde de görülebileceğini söyleyen Aydın, “Diş sıkma dediğimiz aktivite, çiğneme kaslarının kasılmasına bağlı olarak dişler arasında meydana gelen temas ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Diş gıcırdatma ise bu temasların sonucunda meydana gelen sürtünmesel hareketler olarak bilinir. Bu alışkanlıklar dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen problemdir. Daha çok ‘Bruksizm’ olarak da bilinir. Bruksizm, diş sıkma ve gıcırdatma hareketlerinin bütününden oluşan, gece veya gündüz görülebilen Parafonksiyonel hareketlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Başlangıçta gece görülmeye başlasa bile ilerleyen zamanlarda gündüz de görülebilir. Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığının sebeplerine baktığımızda, aslında sebebi tam olarak bilinememektedir. Farklı faktörlerin bu durum üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Özellikle hastaların karşılıklı diş ilişkilerinin uygun olmaması, aynı çenedeki dişlerin sıralanışlarındaki farklılık, hatalı yapılan dolgu veya kaplamalar, uyku ve bazı nörolojik bozukluklar da bu alışkanlığı tetikleyebilmektedir” şeklinde konuştu.
“İlerleyen dönemde çene kaslarında daha büyük problemlere yol açabilir”
Klinik muayene sırasında bruksizm rahatsızlığının anlaşılabileceğini ifade eden Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın, alışkanlıkların devam etmesinden dolayı yüz ve çene kaslarında problem yaşanabileceğini vurguladı. Gün içerisinde dişlerin birbirleriyle temas süresinin, bruksizm rahatsızlığı bulunan kişilerde oldukça fazla olduğunu aktaran Aydın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“İyi bir hekim klinik muayene sırasında, ağız içi bozukluklara bakarak bu durumun teşhisini rahatlıkla koyabilmektedir. Öncelikli olarak arka dişlerin yüzeyinde meydana gelen aşınmalar ve ön dişlerin kesici kenarlarındaki kırılmalar, diş yüzeylerindeki çatlamalar, dişin herhangi bir çürük veya belirti olmaksızın canlılığını yitirmesi gibi etmeler hastalık tanısı koymamızda bize yardımcı olmaktadır. Bu durumun mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Çünkü ilerleyen dönemde çene kaslarında daha büyük problemlere yol açabilir. Normalde gün içerisinde dişlerimiz birbirleriyle temas ettiği süre, ortalama 10 dakika kadardır. Bu da sadece yutkunma aktivitesi sırasında olur açıkçası. Çiğneme sırasında ağzımızı kapatırız fakat sağa sola doğru ezme hareketleri de yapıldığı için tam olarak o temasları sağlamıyoruz. Bruksizm olan bir birey de bu süre ortalama 4 saate tekabül etmektedir. Bu da çene ve yüz bölgesindeki oluşumlara gelen yükü oldukça artırmaktadır.”
“Hastaların birçoğu dişlerini sıktığının veya gıcırdattığının farkında olmuyorlar”
Tedavideki ilk aşamanın, hastaların farkındalığını artırmak olduğunu belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın, birçok hastanın dişlerini sıktığını veya gıcırdattığını bilmediğini söyledi. Farklı yöntemlerle alışkanlıkların tedavi edilebileceğini ifade eden Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın, “Hastalarımızın birçoğu dişlerini sıktığını veya gıcırdattığının farkında olmuyorlar. Tedavide ki ilk amaç hastanın farkındalığını artırmaktır. Hasta mevcut durumu fark ettiği zaman, en azından gün içerisinde olan mevcut sıkma durumunun önüne geçebilmekteyiz. Tedavide 3 ana yöntem var. Bunlar; bilişsel ve davranışsal tedaviler, farmakolojik yaklaşımlar yani ilaçlarla yapılan tedaviler. Daha etkili olan tedaviler ise dental yaklaşımlardır. Yani ağız içerisinde yapılan tedavi ve düzenlemelerdir. İlk olarak dişlerin karşılıklı kapanış ilişkisi kontrol edilir. Bozukluk, hatalı dolgu veya kaplamaların düzenlenmesini içerir. En çok kullandığımız yöntemlerden biri de, gece ve ya ısırma plağı olarak bilinen yöntemdir. Alt veya üst çeneye hazırlanır. Kapanış ilişkisini düzenleyerek mevcut sorunların önüne geçilmesini sağlar. Aynı zamanda dişlerde meydana gelebilecek kırılma ve çatlakları ortadan kaldırarak tedavi sağlar. Biz genel olarak hastalarımıza 6 ayda 1 klinik bir muayene önermekteyiz. Bu muayeneler sırasında ağız içi bulgulara bakarak herhangi bir alışkanlık varsa erken tanıyla bu durumun tamamen önüne geçebiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
YEREL HABERLER Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl ...
Bunu yaparak binlerce lira verdiğiniz telefondan olmayın Telefon alım satım işi ile uğraşan esnaf Oktay Mengi: “Ucuz diye kalitesiz şarj aletlerine yönelmesinler” “Düşük kalitedeki yan sanayi şarj aletlerinde birçok problem yaşanabiliyor”
YEREL HABERLER Bunu yaparak binlerce lira verdiğiniz telefondan ...
Eskişehir’de bağ bozumu Yapımı da tadı da yıllardır hiç bozulmayan ünlü tatlı 'Pekmez' Hala üzüm ayakla çiğneniyor, içine özel bir toprak ekleyip saatlerce kazanda kaynatılıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de bağ bozumu Yapımı da tadı da yıllardır ...
Eskişehirspor-Adanaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Eskişehirspor-Adanaspor maçının ardından
Eskişehirspor ilk puanını aldı Eskişehirspor gol yollarında zorlanıyor Teknik Direktör Mustafa Özer: "Bazı mevkilerde sıkıntılarımız var elimizdeki kadroyu kullanmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Eskişehirspor ilk puanını aldı Eskişehirspor gol ...
Recep Yazıcı: "Oyunda gol arayan, topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik" “Rakibimiz kalabalık defans yaparak kontratakla çıkmaya çalıştı”
YEREL HABERLER Recep Yazıcı: "Oyunda gol arayan, topu tutan, topa ...
Eskişehirspor - Adanaspor: 0-0
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Adanaspor: 0-0
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0
Eskişehirspor - Adanaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Adanaspor (FOTOĞRAFLAR)
Apartman çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Apartman çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma (YENİDEN)
YEREL HABERLER Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi ...
İnternetten tanıştığı şahsa güvenince dolandırıldı Gönderdiği 111 bin adet maskenin parasını alamadı
YEREL HABERLER İnternetten tanıştığı şahsa güvenince ...
Son pişmanlık fayda etmedi Kahvehanede oyun oynayan 5 kişiye 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Son pişmanlık fayda etmedi Kahvehanede oyun oynayan 5 ...
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma
YEREL HABERLER Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi ...
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
YEREL HABERLER Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Alışveriş yaparken çantasından altın ve paraları çalındı
YEREL HABERLER Alışveriş yaparken çantasından altın ve paraları ...
Başkan Ataç yenilenen Batıkent Belde Evi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ataç yenilenen Batıkent Belde Evi’ni inceledi
Odunpazarı’ndan bir hibe başarısı daha
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan bir hibe başarısı daha
Başkan Ataç’tan 19 Eylül mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 19 Eylül mesajı
Eskişehir tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER Eskişehir tohumluk ayçiçeği üretiminde Türkiye ...
Başkan Bozkurt’tan Kaymakam Kurt’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Kaymakam Kurt’a hayırlı olsun ...
Ahlaksız çifte ceza yağdı Kızını zorla ilişkiye girmeye zorlayan anneye 28 yıl 3 ay hapis Sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şahsa 20 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Ahlaksız çifte ceza yağdı Kızını zorla ilişkiye ...
Eskişehir´de 19 bin 850 adet kaçak maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 19 bin 850 adet kaçak maske ele ...
Eskişehir´de kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X