Koronavirüsü hiçe sayıp, kapalı devre TV sistemiyle tombala oynamışlar

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen tombala oynandığı tespit edilen eve baskın düzenledi. Baskında, tombala çekilişinin yapıldığı daireden karşı sokaktaki apart odasına kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu belirlendi. Sosyal mesafeyi ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye, toplam 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki dairede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla daireye baskın yapan polis ekipleri, odada tombala malzemeleri ele geçirdi. Yapılan incelemede tombala oynanan odaya kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu ve tombala oynayanların kamera sistemiyle karşı sokaktaki bir apart dairesinden izleyerek oyuna katıldığı ortaya çıktı.

2 ODALI APARTTA 45 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan aramada, şüphelilerin karşı sokaktaki dairede saklandığı belirlendi. Çilingir yardımıyla apart daireye giren polis ekipleri, yere oturmuş vaziyette saklanmaya çalışan 45 kişiyi yakaladı. Apart dairelerde yapılan aramalarda 3 tombala makinesi, kamera cihazı, pompalı tüfek ve 4 adet fişek, tombala topları, çok sayıda tombala kartı, 80 adet 9mm tabanca mermisi, tombala çekilişini uzaktan gösteren kapalı devre düzeneği ve 9 adet televizyon ele geçirildi.

45 KİŞİYE 196 BİN LİRA CEZA

Asayiş Şubesi ekiplerince tombala oynarken yakalanan 45 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira ve kumar oynamak suçundan da bin 225´şer lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

