İnönü’de 19 Eylül Gaziler Günü anıldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin Jandarma Astsubay Çavuş Caner Kaya’nın yaptığı konuşma ile tamamlanan programa ilçe kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Aziz vatanımız için tereddüt etmeden canlarını ortaya koymuş olan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum’’ dedi.

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