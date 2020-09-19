Otomobilin çarptığı 78 yaşındaki bisikletli, öldü

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, bisikletiyle alışveriş yapmaya çıkan Sabri Kurnaz'a (78) otomobil çarptı. Kurnaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi Ali Fuat Güven Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle alışverişe çıkan Sabri Kurnaz'a, Gökhan K.'nin kullandığı 26 UP 545 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kurnaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurnaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Gökhan K. ise kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-09-19 13:27:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.