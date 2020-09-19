Odunpazarı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve Resim Yarışması

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yılı nedeniyle öykü ve resim yarışması düzenliyor.

Çocukların katılabildiği yarışmalarda öykü yarışmasının teması “29 Ekim Sonsuza Kadar Cumhuriyet”, resim yarışmasının teması ise “29 Ekim Cumhuriyetin Renkleri” olarak belirlendi. Her iki yarışmaya da 914 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. Yarışmaların başvuruları 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 19 Ekim’de sona erecek. Yarışma sonuçları ise 29 Ekim 2020 Perşembe Günü bildirilecek. Öykü yarışmasına katılmak isteyen çocukların başvurularını isimsoy isim, öykü adı, telefon numarası ve mail adresi ile beraber Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ne (YKSM) teslim etmesi veya 26kultur@gmail.com adresine mail olarak göndermesi gerekiyor. Resim yarışmasına katılmak isteyen çocukların ise başvurularını isimsoyisim, öykü adı, telefon numarası ve mail adresi ile beraber Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ne (YKSM) teslim etmesi gerekiyor.

Her iki yarışmaya da katılımcılar en fazla 1 eser ile katılabilecek. Katılımcıların yarışmaya katıldığı eserler bu yarışmaya özel olması ve daha önce hiçbir yarışmadan ödül almamış olması gerekiyor. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya gönderilen öyküler ve resimlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eserin sahibine ait olacak; üçüncü kişilerin, öykü ve resim telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda eser sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul edecek. Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu eserler Odunpazarı Belediyesi’nin basın, yayım araçlarında kullanılabilecek. Yarışmada birinci seçilen öykünün yazarına bisiklet, ikinci ve üçüncü öykünün yazarına kitap ve kalem seti verilecek. Resim yarışmasında ise birinci seçilen resmin sahibi boya kiti ile kitap seti, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahibi ise pastel boya seti ve kitap seti kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.