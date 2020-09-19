Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), dijital oyun sektörünün ekonomik yönünü araştırdı.

SODİGEM, yürüttüğü faaliyetler kapsamında dijital dünyaya dair birçok önemli konuya değinirken yaptığı bu faaliyetlerle ulusal çıkarları korumayı amaçlıyor. Bilimsel çalışmaların gerektirdiği sorumlulukla yenilikleri takip eden SODİGEM’in bu kapsamda üzerinde yoğunlaştığı son konulardan biri de dijital oyun sektörünün ekonomik yönü oldu. SODİGEM’in araştırmalarına göre Türkiye, dijital oyun sektöründen kazanabileceğinin ancak 12’de 1’i kadarını elde edebiliyor.

Son 10 yıl içerisinde büyük bir ivme yakalayarak müzik ve sinema gibi sektörleri geride bırakan dijital oyunlar, yıllık 160 milyar dolar gibi önemli bir ekonomik kapasiteye ulaştı. Küresel dijital oyun pazarında en büyük payı alan iki devlet ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti.

"Dijital oyun dünyası yüksek ekonomik ve toplumsal potansiyele sahip"

SODİGEM ekibi yaptığı araştırmada Türkiye’nin dijital oyun pazarındaki durumuna ve yapılması gerekenlere odaklanırken oyun dünyasının kültürel yayılım için de kullanılan önemli bir alan olduğunu ortaya koyuyor. Kültürel öğelerin dijital oyunlarla aktarılmasında sinema filmleri kadar etkili olabilecek bir yön de bulunduğu belirtilen çalışmada hem toplumsal hem de ekonomik potansiyele dikkat çekiliyor. SODİGEM araştırma ekibi adına açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Levent Şahin, Türkiye açısından mevcut durumun tersine çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Dijital oyun alanındaki potansiyeli gördüklerini aktaran Şahin, Dr. Çağlar Karaduman öncülüğünde bir ekonomi çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ekonomi alanında kabul gören araştırma ve analiz süreçleriyle çalışmaların sürdüğünün altını çizen Doç. Dr. Şahin, "Türkiye’nin bu sektörden yıllık 12 milyar dolarlık gelir elde etme potansiyelinin olduğu sonucuna ulaştık. Türkiye’de dijital oyun sektörünün diğer ülkelere göre daha fazla istihdam kapasitesine sahip olması, bu bağlamda beklenenden daha yaygın bir toplumsal etki yaratılmasına da olanak sağlayacaktır. Henüz yaklaşık 900 milyon dolar olan payımızı 12 milyar dolara çıkarmamızı sağlayacak bu ve benzeri adımları atmamız, kültürümüzün kendi ellerimizle doğru bir şekilde yayılmasını da sağlama anlamında ayrı bir öneme sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

SODİGEM ekibi olarak sorunların sadece tespitinde değil çözümü noktasında da çaba gösterdiklerini söyleyen Doç. Dr. Şahin, “Türkiye’nin bu pazardaki payını artırması için uzmanlaşmanın ve doğrudan sektöre yönelik teşviklerin artması yerinde olacaktır. Ayrıca dijital oyun sektörünü geliştirecek beşeri sermayenin oluşması için gerekli eğitimlerin öncelikli ilan edilerek desteklenmesi Türkiye’de bu sektörün ilerlemesini sağlayacaktır. Özellikle üst düzey bilişsel yeterlilikler olarak görülen problem çözme, eleştirel düşünme, işbirlikli çalışma gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin eğitimin her kademesine yayılması önemlidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.