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ESOGÜ Bibliyofil’de bu hafta Oğuz Atay konuşuldu

İHA

ESOGÜ Bibliyofil’de bu hafta Oğuz Atay konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından Youtube içeriği olarak hazırlanan video konsepti Bibliyofil'in yeni bölümünde Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Oğuz Atay konuşuldu.
Oğuz Atay’ın ve edebi üslubunun konuşulduğu söyleşiye ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin konuk oldu. Prof. Dr. Şahin, Oğuz Atay romanlarının derin düşünme dönemlerinin eserleri olduğunu ve okumalarının satıhta kalmaması gerektiğini vurguladı. Son dönemlerde popülerliği artan yazarın doğru anlaşılmasının önemine dikkat çeken Şahin, Oğuz Atay romanının Türk edebiyatının ilk postmodern örneklerinden olduğunu ve Türk edebiyatının tüm dönemlerinden izler taşıdığını belirtti.

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