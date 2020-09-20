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Dolgu ve botoks uzman hekimlerce yapılmalı Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Dinçer: “Yüz anatomisine hakim olmayan, hekim olmayan kişilerce yapılan yüz estetik uygulamaları sonucunda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir”

İHA

Dolgu ve botoks uzman hekimlerce yapılmalı Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Dinçer: “Yüz anatomisine hakim olmayan, hekim olmayan kişilerce yapılan yüz estetik uygulamaları sonucunda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir”

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Dinçer, dolgu ve botoks hakkında bilgilendirdi.
Günümüzde dolgu ve botoksun sık sık birbirine karıştırıldığını ifade eden Op. Dr. Dinçer, uygulama ve teknik bakımdan birbirine çok benzese de kullanılan ürünlerin içeriği ve uygulanan bölgeler bakımından bu uygulamaların faklılık gösterdiğini belirtti. “Botoks Clostridium Botulinum adlı bakteriden elde edilen protein yapıda bir ilaç iken dolgu vücudumuzda da bulunan Hyaluronik asit ile eşdeğer jel yapıda bir ilaçtır” diyen Dinçer, dolgu veya botoks içeriğindeki materyallerin insan sağlığına zararı olmadığını, aksine vücutta eksilen materyallerin yerine konması ile faydası olduğunu aktardı.

İnce çizgilerde botoks derin kırışıklıklarda dolgu
Dolgu ve botoksun kullanım alanlarına ilişkin farklılıklardan da söz eden Dinçer, “Botoksu, daha çok ince çizgileri yok etmek için kullanıyoruz, dolguyu ise oturmuş derin kırışıklıklarda orta ve alt yüz bölgesinde daha çok kullanmaktayız. Örnek verecek olursak; botoksu kaş çatma çizgisi, alında oluşan çizgiler, kaz ayağı çizgilerinde kullanırken dolguyu; orta yüz bölgesinde, dudakta, ameliyatsız burun şekillendirmede, yanak bölgesinde, çene ovalinin belirginleştirilmesinde kullanıyoruz. Hareketle ortaya çıkan kırışıklarda botoks istirahat halindeyken de görülen statik kırışıklıklar için ise dolgu kullanıyoruz” diye konuştu.

Erkeklerde uygulanma şekli
KBB uzmanı Op. Dr. Elif Dinçer, “Botoksun etkisi 46 ay iken dolgunun etkisi 1,52 yıla kadar devam etmektedir” diye konuştu. 20’li yaşların başında da botoksa ihtiyaç duyulabildiğini, bunun yaş ile değil mimik kullanımı ve yüz kaslarının kullanımı ile ilgili bir durum olduğunu belirten Op. Dr. Dinçer, 40’lı yaşlarda daha çok dolgu tercih edilebildiğini aktardı. Dinçer bu tür uygulamaların yalnızca yüz bölgesinde değil, boyun ve dekolte bölgesinde de uygulanabileceğini sözlerine ekledi. Dinçer, “Yapılan bazı çalışmalar da dolgu uygulanan bölgedeki kemik rezorpsiyonunun azaldığını destekler niteliktedir” dedi.

İnce bir kırışıklık zamanla derinleşiyor
Dolgu ve botoks hiç yaptırılmadığı zaman ince bir kırışıklığın zamanla oturmuş ve derin statik kırışıklığa dönüşeceğini ifade eden Dr. Dinçer, “Biz botoks ile bu derin kırışıklığın oluşmasını geciktiriyoruz. Dolgu materyali ise aslında bizim vücudumuzda azalan materyali yerine koymaya yöneliktir. Örneğin yüzümüzde azalan yağ pedlerini dolgu ile destekleyerek, boşalan yerleri dolduruyoruz. Yapılan çalışmalarda da dolgu yapılan bölgelerdeki kemik erimelerinin azaldığı ortaya konmuş” şeklinde konuştu.

"Doğru yapılmazsa doku kaybına neden olabilir"
Doğru, steril koşullarda ve işin uzmanı hekimlerce yapılan dolgu ve botoks uygulamalarının zararı değil, vücuda faydası olduğunu vurgulayan KBB uzmanı Op. Dr. Elif Dinçer, “Ancak yüz anatomisine hakim olmayan, hekim olmayan kişilerce yapılan yüz estetik uygulamaları sonucunda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle; steril koşulların sağlanması ve doğru ürün kullanılması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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