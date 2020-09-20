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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alzheımer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil

İHA

Alzheımer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil

Tepebaşı Belediyesi, Yaşam Köyü’nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile Alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.
Alzheimer Konukevi 80, Alzheimer Derneği’nde de 40 olmak üzere toplam 120 hasta kapasitesi ile hizmet sunuyor. Merkeze başvuran hastaların kabulü danışman psikiyatrist hekim tarafından gerçekleştiriliyor ve tedavi programları belirleniyor. Ardından düzenli olarak kurum doktoru tarafından kontrolleri yapılan hastaların sağlık durumları yakından takip ediliyor. 24 saat boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakilleri de Tepebaşı Belediyesinin hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor. Merkezde yatılı olarak kalan hastaların görevli hasta bakım personelleri tarafından her gün düzenli olarak öz bakım ihtiyaçları karşılanırken, uzman psikolog ve hasta bakım elemanları tarafından hastalarla birlikte zihinsel ve bedensel faaliyetleri güçlendirecek sağlık durumlarına uygun etkinlikler ve yürüyüşler yapılıyor ve daha etkili ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Ayrıca Alzheimer hastalarından ihtiyacı olanların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist eşliğinde tedavileri de gerçekleştiriliyor.

“Büyük gurur duyuyoruz”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, “Amacımız, Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olabilmek. Çünkü Alzheimer hastalarımızın bakımı gerçekten kolay değildir. Burada kalan hastalarımız işinde uzman personel gözetiminde yaşamlarına devam ediyor. Hastalarımız burada yaptıkları çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor. Sosyalleştiklerinde ise hastalıklarının daha kötüye gitmesinin engellendiğine şahit oluyoruz. Ayrıca hasta olmayan insanlar kadar hasta olan insanlar için de sosyalleşme çok önemli. Böyle bir yer Türkiye’de ilk ve tek noktalardan bir tanesidir. Yaşam Köyü’ndeki Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi’nde 80 ve Alzheimer Derneği’nde de 40 olmak üzere toplam 120 hastamızı ağırlıyoruz. Buraya sahip olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz. Burada bizim için en güzel şey ise hasta yakınlarının memnuniyetlerini ifade etmeleridir. Bunun mutluluğu ve huzuru paha biçilemez bir duygu” diye konuştu.
Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konukevi’ne destek olmak isteyen vatandaşların Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası ile nakdi bağışta bulunabileceklerini belirtti. Yetkililer nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşların 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan 1402 dahili numarayı tuşlayarak bilgi alabileceklerini de bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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