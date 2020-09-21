Bu sesi duyan huzur buluyor Türkiye’de bu huzurlu sesin duyulması onun elinde Dünyada sayılı sanatçının çalabildiği ‘Hangdrum’, sesiyle huzur veriyor Hangdrum Sanatçısı Ceren Özdemir: “İnsanın çakralarını açan ruha iyi gelen bir sesi var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu sesi duyan huzur buluyor Türkiye’de bu huzurlu sesin duyulması onun elinde Dünyada sayılı sanatçının çalabildiği ‘Hangdrum’, sesiyle huzur veriyor Hangdrum Sanatçısı Ceren Özdemir: “İnsanın çakralarını açan ruha iyi gelen bir sesi var”

İHA

Bu sesi duyan huzur buluyor Türkiye’de bu huzurlu sesin duyulması onun elinde Dünyada sayılı sanatçının çalabildiği ‘Hangdrum’, sesiyle huzur veriyor Hangdrum Sanatçısı Ceren Özdemir: “İnsanın çakralarını açan ruha iyi gelen bir sesi var”

Dünyada 2000’li yılların başında bulunan ve sayılı sanatçı tarafından çalınan sesinde dinlendirme özelliği olan ‘Hangdrum’ müzik aletini Türkiye’de kullanan Ceren Özdemir, sanati ile kendine hayran bırakıyor.
Dünyada 2000’li yıllarında başında bulunan ‘Hangdrum’ isimli müzik aleti sesi ile huzur veriyor. Yoga ve meditasyonda kullanılan hangdrum, gören ve duyanların kısa sürede ilgisini çekmeyi başarıyor. Yeni keşfedilen bir müzik aleti olmasından dolayı şu anda fiyatı 15 bin ile 35 bin lira arasında. Ancak yavaş yavaş dünyaya yayılan enstrüman, farklı müzik aletleri ile birleştirilmeye başlandı. Bu sayede ortaya çıkan müzik ise dinleyicilerden tam not alıyor. Dünyada bu müzik aletini çalabilen sayılı sanatçılardan biri de Eskişehir’de yaşayan Ceren Özdemir. Bu müzik aletini ilk önce Eskişehir’de çalmaya başlayan Özdemir, farklı şehirlere uzandı. Ardından hangdrumun sesini duyan farklı şehirlerdeki müzikseverler, Özdemir’in kapısını konser vermesi için defalarca çaldı. Müziğini geliştirip, farklı konserler yapmayı planlayan Ceren Özdemir, aynı zamanda sanatın yayılması için çok sayıda öğrenciye de kurs veriyor.

“İnsanın çakralarını açan ruha iyi gelen bir sesi var”
Çaldığı müzik aleti ve onun sesi hakkında konuşan Özdemir, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“İsmi Hang drum. Handpan olarak da biliniyor. 2000’li yıllarda bulunmuş genç bir enstrüman. O yüzden şu an dünya üzerinde çok fazla icra eden; üretimini yapan mevcut değil. Yapımı da çok zorlu aslında. El yapımı bir enstrüman. Her haznesi yakılarak ve dövülerek yapılıyor. O yüzden bir çok kültürde ruhu ve kalbi olduğuna inanılıyor. Hatta insanların çakralarını açtığı ve ruhuna iyi gelerek onlara şifa verdiği düşünülüyor. İsviçre’de bulunan bir müzik aleti. Çeşitli denemeler sırasında keşfediliyor. Sesi görüntüsüne çok büyük bir tezat oluşturduğu için çok ilgi çekiyor. Türkiye’de de yeni yeni bilinen bir enstrüman. Genelde yurtdışı ile bağlantısı olan insanlar biliyor. Ama yavaş yavaş kullanmaya başlayan insanlar var. Yoga ve meditasyon alanında kullanılıyor. Daha etnik müziklerde kullanılıyor. Sesinin şifa verdiğine inanıyorlar. Gerçekten de huzur verici.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Kuluçka Merkezi’nden proje başarısı
YEREL HABERLER Sosyal Kuluçka Merkezi’nden proje başarısı
ESO otomotiv sektörü devler liginde
YEREL HABERLER ESO otomotiv sektörü devler liginde
Alzheımer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil
YEREL HABERLER Alzheımer hastaları Tepebaşı'nda yalnız değil
Tepebaşı Belediyesinden internet ve bilgisayar hizmeti
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesinden internet ve bilgisayar ...
Covid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 94 bin 500 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Covid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 94 bin 500 TL ...
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine ...
Odunpazarı Belediyesi Türkiye’ye örnek oldu
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Türkiye’ye örnek oldu
Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ÖYGM tavsiye listesinde
YEREL HABERLER Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ÖYGM ...
Dolgu ve botoks uzman hekimlerce yapılmalı Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Dinçer: “Yüz anatomisine hakim olmayan, hekim olmayan kişilerce yapılan yüz estetik uygulamaları sonucunda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir”
YEREL HABERLER Dolgu ve botoks uzman hekimlerce yapılmalı Eskişehir ...
ESOGÜ Bibliyofil’de bu hafta Oğuz Atay konuşuldu
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil’de bu hafta Oğuz Atay konuşuldu
SODİGEM dijital oyunların ekonomik boyutuna dikkat çekiyor Dijital oyun pazarında kazanabileceğimizin 12’de 1’ini elde ediyoruz
YEREL HABERLER SODİGEM dijital oyunların ekonomik boyutuna dikkat ...
Odunpazarı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve Resim Yarışması
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve ...
Otomobilin çarptığı 78 yaşındaki bisikletli, öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 78 yaşındaki bisikletli, öldü
İnönü’de 19 Eylül Gaziler Günü anıldı
YEREL HABERLER İnönü’de 19 Eylül Gaziler Günü anıldı
Tombala uğruna bir daireye 45 kişi sığdı Tombalayı kamera üzerinden oynamışlar
YEREL HABERLER Tombala uğruna bir daireye 45 kişi sığdı Tombalayı ...
Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı’dan eğitime destek
YEREL HABERLER Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı’dan eğitime destek
Koronavirüsü hiçe sayıp, kapalı devre TV sistemiyle tombala oynamışlar
YEREL HABERLER Koronavirüsü hiçe sayıp, kapalı devre TV sistemiyle ...
Okul öncesi eğitimleri bu sene online
YEREL HABERLER Okul öncesi eğitimleri bu sene online
Tepebaşında üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşında üstyapı çalışmaları sürüyor
200 vatandaşa dokunan aşevinde genişletme çalışmaları sürüyor Başkan Ataç aşevinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER 200 vatandaşa dokunan aşevinde genişletme çalışmaları ...
Eskişehir’de Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de Gaziler Günü kutlandı
Bruksizm ciddi sorunlara yol açıyor Birçok vatandaş bruksizmin farkında değil Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seda Keban Aydın: “Bruksizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir”
YEREL HABERLER Bruksizm ciddi sorunlara yol açıyor Birçok vatandaş ...
Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
YEREL HABERLER Günyüzü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl ...
Bunu yaparak binlerce lira verdiğiniz telefondan olmayın Telefon alım satım işi ile uğraşan esnaf Oktay Mengi: “Ucuz diye kalitesiz şarj aletlerine yönelmesinler” “Düşük kalitedeki yan sanayi şarj aletlerinde birçok problem yaşanabiliyor”
YEREL HABERLER Bunu yaparak binlerce lira verdiğiniz telefondan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X