Eskişehir´de yüz yüze eğitim başladı



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığınca okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Eskişehir´de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim başladı. Velilerinin okula getirdiği öğrenciler, sınıflara alınmadan önce dezefenktan kullanarak maskelerini değiştirdi.

Okullarda yüz yüze eğitim ana sınıfı ve ilkokul 1´inci sınıflarda bugün başladı. Eskişehir´de öğrenciler sabah saatlerince aileleri ya da yakınları tarafından okula getirildi. Okul girişinde öğretmenler ve idareciler tarafından karşılanan öğrenciler okula alınırken, veliler ise pandemi tedbirleri kapsamında alınmadı. Öğrenciler girişte dezenfektan ile ellerini temizlerken, sınıflara alınmadan önce maskelerini değiştirdi.

`HEYECANDAN UYUYAMADI´

Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi´nde bulunan Milli Zafer İlkokulu´na torunu Eğmen Çakıcıer'i (6) getiren İzzet Çakıcıer, çocuğun heyecandan uyuyamadığını ifade ederek, "Çok heyecanlıyız, torunum bugün okula başlıyor. Daha önce kreş ve anaokulundan okul alışkanlığı var. Ama yine de çok heyecanlıyız. Dün gece heyecandan doğru dürüst uyumadı. Bütün çocuklara vatanımıza hayırlı olsun" dedi. Okula başlayan Eğmen Çakıcıer, "Bugün okula başlıyorum, çok sevinçliyim. Dün gece heyecandan uyuyamadım" diye konuştu. Nuriye Çetin de torununu okula getirdiğini belirterek, "Torunum çok mutlu, okula gelecek diye erkenden kalktı. Allah hayırlı eder inşallah bu koronayı da alır başımızdan" dedi.

İLK GÜN HATIRASI

İkili öğretim veren Milli Zafer İlkokulu´nda okula başlayanlar öğrenciler kadar aileleri ve yakınları heyecan yaşadı. Okul önünde veliler çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-09-21 10:25:01



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