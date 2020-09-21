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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsle birlikte çörek otu fiyatı 3'e katladı

İHA

Korona virüsle birlikte çörek otu fiyatı 3'e katladı

Korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çörek otunun fiyatı yaklaşık 3 kart arttı.
Türkiye’nin birçok yerinde yetişen, ciğerlere çok iyi gelen ve Korona virüs sürecinde de insanların daha çok talep gösterdiği çörek otu; ihracatta yükselişte. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) verilerine göre, çörek otu ihracatında geçen seneye oranla yaklaşık üç katlık bir yükseliş gerçekleşti. Dünyanın farklı yerlerindeki büyük ilaç şirketleri, ham mahsulleri Türkiye’den satın alarak ilaç haline getirip ciddi kârlar elde ediyor. Hem taleplerin, hem de ihracatın yükselişi; yurt içinde az ürün kalmasına sebebiyet verirken, fiyatlarda da üç katlık bir artış göze çarpıyor.

“Ham mal bizden ucuza alınıyor, işlenip yine bize pahalıya satılıyor”
Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) verilerine göre, çörek otuna en çok ilgiyi sırasıyla ABD, Almanya ve Fransa gösterdi. Geçen yıl bu denli bir talebin olmadığını ifade eden aktarcı Koray Özkılıç, Türkiye’nin ürünlerini ihraç ettiği için yurt içinde az ürün kaldığını ve bu nedenle fiyatlarda yükseliş yaşandığını ifade ediyor. Koray Özkılıç, “Geçen sene para etmeyen çörek otu bu sene değere bindi. Yabancı ülkelerden gelen çörek otunun ilaç yapımındaki değeri bizimki kadar yüksek değil. Bu da bizim topraklarımızın kalitesinden kaynaklanıyor. ‘Su akar, Türk bakar’ diye bir söz vardır. Bu böyle olmamalı. Biz dört mevsimi de görebilen bir ülkeyiz ve bunun kıymetini bilmemiz lazım. Vatanımızdaki imkânları, doğal verimlilikleri kullanmak bizim elimizde. Elin yabancısı büyük ve önemli markalarıyla gelip buradan kaliteli mahsulü uygun fiyata alıp, işleyip ilaç haline getiriyor ve sonra tüm dünyaya satıyor. Nefes darlığı için kullanılan pek çok ilaçta çörek otundan yararlanılıyor. Bu sayede bize oranla çok daha fazla kâr elde ediyorlar. Kapasitemizin farkında olup, verimliliklerimizi tam randımanlı kullanmamız gerekiyor“ diye konuştu.

“Çörek otu en çok ciğerlere iyi geliyor”
Yıl içinde hasat zamanının yedi ay sürdüğü çörek otu, bir aydır toplanırken, bu bitkinin insan sağlığına çok faydalı olduğunu belirten Özkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çörek otu tohumla tarlaya ekilerek üretilir. Üretimi biraz zahmetlidir ama sürekli bir sirkülasyona sahiptir. Ayrıca son zamanlarda popülaritesi artan çörek otu yağının üretiminde kullanılan bir üründür. Şu an çörek otunun sezonudur, üreticiler mahsulü toplamaya başladılar. Son bir aydır hasat zamanındayız. Çörek otu bir yıl içinde 7 ay toplanıyor. Zaten çörek otuyla ilgili hadisler de vardır, çok yararlı bir bitkidir. Biz bunun farkında olmadan çörek otunu sadece böreklere, çöreklere atarız ama çörek otunun en büyük özelliği ciğerleri temizlemesi ve ciğerlerde oluşabilecek tahribatı önlemesidir.”

“İhracat artınca, yurtiçinde fiyatlar arttı”
İhracat artışının beklenilenden fazla olması sonucu yurt içinde az ürün kaldı ve bu da fiyatlara yansıdı. Geçen yıl ile bu yılki fiyatlar arasında büyük bir fark olduğunun altını çizen Özkılıç, “Geçen sene 1012 lira bandında gezen çörek otunun şimdi bize gelişi 35 lirayı geçti. Bunun nedeni ürünün az olması. Yurt dışına gönderilen ürün fazla olunca bu sefer ülke içerisinde fiyatlar arttı. Mal direkt Avrupa’ya ilaç yapımında kullanılmak üzere satılıyor. Köylü de bunu görünce fiyat yükseltti. İlaç şirketleri çörek otunu, Korona virüse karşı vücut direncini arttıran ilaçların yapımında kullanıyor” dedi.

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