Eskişehir’in şahıs bazlı en büyük organik tarım üreticisi Sarıcakaya’dan

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi’nde bulunan en büyük organik tarım alanında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren üretici Şafak Eren, Sever’e işletmesi hakkında bilgiler verdi. İşletmesinin yaklaşık 10 dekarlık kısmında örtü altı üretimi yaptığını, burada organik pembe domates, “çirkin” olarak adlandırılan ve pazarlarda da bu isimle aranan yerli bir çeşit olan domates ile salatalık, biber, fasulye üretimi gerçekleştirdiğini belirtti. Kış döneminde de üretime devam ederek kışın daha çok marul, roka, tere, soğan gibi sebzeleri yoğunluklu olarak ürettiğini söyledi. Devamında çocuklarına da organik tarım eğitimi aldırarak bu işe aile işletmeciliği şeklinde daha da büyüyerek devam etmek istediğini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, üreticinin Sarıcakaya’da 10 dekarlık arazide de açıkta üretim yaptığını, burada da fasulye, kabak, biber, mısır, pırasa, kereviz, brokoli, karnabahar ve lahana yetiştirdiğini ifade etti. Üreticinin ürettiği ürünleri başta ilimiz olmak üzere Ankara’da Çankaya ve Çayyolu, İstanbul’da ise Şişli’de bulunan organik pazarlarda sattığını söyleyen Sever, ayrıca üreticinin ürünlerini bu pazarlarda kendisine ait tezgâhlarda sattığını belirtti.

Şafak Eren’in Eskişehir’de üretim yaparak kendisiyle temas kuran diğer organik tarım üreticilerinin ürünlerini de pazarladığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Sever, üreticinin pazar sorunu yaşamadığını ve yılın dört mevsimi süresince de organik üretim yapan Eren’in Eskişehir’de şahıs bazlı en büyük üretici olduğunun altını çizdi.

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