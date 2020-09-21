Eskişehir'de 10 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 10 bin 230 litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolunun 21'inci kilometresinde E.E.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Baskın sırasında bir TIR'a kaçak akaryakıt ikmali yapıldığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 61 bin lira değerinde 10 bin 230 litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıt Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan E.E., sevk edildiği adliyeden ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2020-09-21 16:30:48



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