Hediye çeki mesajını gerçek sandı, 800 TL dolandırıldı

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Eskişehir'de, bir akrabasının sosyal medya hesabı üzerinden gelen hediye çeki mesajına eşinin kredi kartı bilgilerini gönderen şahıs, 800 lira dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesinde yaşandı. İddialara göre; H.D.Ö.G. isimli şahsa, bir akrabasının sonradan çalındığını öğrendiği sosyal medya hesabından hediye çeki mesajı geldi. Dolandırıcı kişi veya kişilerden geldiğini anlamadığı mesaja eşi H.S.G.'nin kredi kartı bilgilerini gönderen H.D.Ö.G., bir süre sonra 800 TL para çekildiğini fark etmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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