Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne destekler tüm hızıyla sürüyor. ESBEM’e bir destek de Anot Şirketler Grubu’ndan geldi. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva firmayı ziyaret ederek, Genel Müdür Mustafa Gönenli’ye teşekkür plaketi takdim ettiler.

2019 yılında personel belgelendirme ve gözetim hizmetleri sunmak amacıyla kurulan, 2020 yılından itibaren ESBEM Sınav Belgelendirme Gözetim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. unvanıyla faaliyet gösteren ESBEM’e sanayicilerin destekleri artarak devam ediyor. ESBEM’e bir destek de Anot Şirketler Grubu’ndan geldi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi ve EOSB ESBEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ayva firmayı ziyaret ederek, Anot Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Gönenli, Anot Grup Genel Müdür Yardımcıları Eren Gönenli ve Eray Gönenli’ye desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.



“Sanayicilerimizin destekleri bize güç veriyor”

Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Küpeli, merkeze katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “2019 yılı içerisinde lansmanını yaparak kamuoyuna duyurduğumuz ESBEM şirketimiz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. ISO 17024 TÜRKAK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan merkezimiz yetki belgesini almaya hak kazandı. Merkezimiz önemli bir süreci başarıyla tamamlamasının ardından yakın zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecini de tamamlayıp, sanayimize hizmet vermeye başlayacağız. Bu süreçte değerli sanayicilerimizin destekleri bizlere güç verdi. Merkezimize katkıda bulunan çok kıymetli sanayici dostumuz aynı zamanda Anot Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Gönenli ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sanayicimizin yaptığımız işlere olan desteği bizi çok mutlu ediyor, bize yeni adımlar atmak konusunda büyük güç veriyor” dedi.



“Tek yetkili merkez olacak”

EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva’da, ESBEM’in Eskişehir’de sınav ve belgelendirme hizmeti verebilen tek yetkili merkez olacağını aktararak, “2019 yılında temelini attığımız merkezimiz büyümeye devam ediyor. Başkanımızın da belirttiği gibi merkezimiz ISO 17024 TÜRKAK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Merkezimiz tüm süreçleri tamamladığında şehrimizde metal, makine, kimya ve plastik ile ulaştırma ve lojistik gibi 4 farklı sektörde sınav ve belgelendirme hizmeti verebilen tek yetkili merkez olacak. Bu süreçte bize omuz ve destek veren herkese, kıymetli sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Gelişen sanayiye destek vermeye hazırız”

ESBEM’e yürütülecek sınav faaliyetleri için işyerlerinin kapılarını açan Anot Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Gönenli ise, gelişen sanayiye destek vermeye her zaman hazır olduklarını aktararak, “Gelişen sanayiyi desteklemek için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız, üretimi ve nitelikli çalışan sayısını desteklemeden bunun olmayacağını da çok iyi biliyoruz. Böyle bir girişime destek olabildiysek ne mutlu bize. Bundan sonra hem ESBEM’in çalışmalarına hem de yeni kampüsünde eğitime başlayacak meslek lisemize elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

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