Hırsızlıktan 41 suç kaydı bulunan şüpheli, operasyonla yakalandı

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Eskişehir'de hırsızlıktan 41 suç kaydı bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen 7 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, ev ve iş yerinden hırsızlık suçundan 41 kaydı bulunan Yasin C.'yi gerçekleştirilen operasyonla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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