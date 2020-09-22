Kent - Kültür Söyleşileri online gerçekleşecek

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Kent Kültür Söyleşileri, online olarak gerçekleşecek.

Tepebaşı Belediyesinin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent Kültür Söyleşileri, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek söyleşinin bu ayki konukları Osman Şişman ve Nilgün Emre olacak. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı söyleşi 24 Eylül tarihinde iki oturum halinde gerçekleşecek. “Eskişehir’de Kitap, Edebiyat ve Şiir” isimli söyleşide saat 19.30’da Osman Şişman, saat 20.15’te ise Nilgün Emre edebiyatseverler ile buluşacak. Programa katılmak isteyenler, etkinliğin QR kodunu telefonlarına okutarak söyleşiyi dinleyebilecek. Ayrıca www.tepebasi.bel.tr web adresinden duyurulacak link ile de söyleşiye ulaşılabilecek.

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