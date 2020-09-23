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Salgında dış gebeliğe dikkat Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız: "Salgın döneminde gebelik öğrenildikten sonra mutlaka rahim içi gebelik tanısı konuluncaya kadar ilk kontrollerin aksatılmaması gerekiyor"

İHA

Salgında dış gebeliğe dikkat Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız: "Salgın döneminde gebelik öğrenildikten sonra mutlaka rahim içi gebelik tanısı konuluncaya kadar ilk kontrollerin aksatılmaması gerekiyor"

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, korona virüs salgını dolayısıyla hamileliğin ilk zamanlarında doktor kontrollerinin ihmal edilebileceğine dikkat çekerek, dış gebelikle ilgili uyarılarda bulundu.
Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, salgın döneminde gebelik öğrenildikten sonra mutlaka rahim içi gebelik tanısı konuluncaya kadar ilk kontrollerin aksatılmaması gerektiğini belirtti. Korona virüs salgını döneminde dış gebelik tanısı almakta gecikme yaşanması sonucunda hastaların iç kanama ile gelebildiklerine dikkat çeken Op. Dr. Kulaksız, dış gebeliği şöyle tanımladı:
“Dış gebelik; gebelik ürününün rahmin dışında bulunması durumuna denir, en çok tüplerde, yumurtalıklarda, rahim ağzında, karın içinde görülür. Aynı zamanda hem rahim içi hem rahim dışı gebelik de olabilir, dış gebeliğin tüm gebeliklerde görülme oranı yüzde 12’dir.”

“Gebelik testi pozitif çıkıyor”
Dış gebelikte de adet gecikmesi, iştahsızlık gibi gebelik benzeri belirtiler görüldüğünü ve yine eczaneden alınan gebelik testlerinin dış gebelikte de pozitif çıktığını belirten Op. Dr. Kulaksız, “Hastalar gebelik testleri pozitif olsa dahi mutlaka rahim içinde gebelik tespit edilene kadar kontrole gelmelidirler” dedi. Gebeliğin rahim içinde gerçekleştiğinin ilk haftalarda belirlendiğini aktaran Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, özellikle tüpteki gebeliklerin çok daha sık görülmeye başlandığını belirtti.

“Risk faktörlerine dikkat edilmeli”
Dış gebelik için en büyük risk faktörünün; daha önce geçirilmiş tüp ameliyatları, pelvik, vajen ve rahim ağzındaki enfeksiyonlar, ileri yaş, sigara içilmesi, aşılama, tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinin kullanılmış olması olduğunu ifade eden Dr. Kulaksız, özellikle rahim ağzı enfeksiyonların mutlaka zamanında tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, “Her kadın senelik kadın doğum doktoru kontrollerini mutlaka yaptırmalı” diye konuştu.

“Ölüme neden olabiliyor”
Dış gebeliğin 3 tür tedavisi olduğunu aktaran Dr. Kulaksız, şunları kaydetti:
“İlki beklemek ve kontrol etmektir; dış gebelik kendiliğinden sonlanabilir, ikincisi ilaçla tedavidir; altın standarttaki tedavilerden biridir, yüzde 90 üzerinde başarı sağlanabilir. Gebelik kesesi büyükse cerrahi devreye girebilmektedir, bu ameliyatlar duruma göre açık veya kapalı yöntem kullanılarak yapılabilir.”
Kadın Doğum Doktoru Op. Dr. Kulaksız dış gebelik tespit edilemezse ne olur sorusunu ise şöyle yanıtladı:
“Bu tespit edilemezse iç kanama sonucu kişi bize gelebilir, bu da ölümcül sonuçlara varılabilir. Özellikle gelişmemiş ülkelerde küçük yerlerde ölüm oranı artmaktadır. Dış gebelik tehlikelidir, hastanın organ kaybına veya ölümüne neden olabilir, dış gebeliğin görülme oranı da yüksek olduğu için gebelik öğrenildiğinde kadınlar mutlaka gelerek gebeliğin rahim içinde olduğu tanısını almalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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