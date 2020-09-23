Başkan Kurt servisçi esnafı ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Covid19 salgını nedeniyle çalışamayan servis aracı sahipleri ile bir araya geldi.

Eskişehir’de “S” plaka sahibi bin 329 servis aracı olduğunu belirten servisçi esnafı, kendileri için zor günlerin 13 Mart 2020 tarihinde okullarda korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi ile başladığını söyledi. Yasa gereği başka iş yapma imkanları olmadığını kaydeden servisçi esnafı, bu nedenle de pek çok servisçi esnafının 13 Mart’tan beri para kazanamadığını vurguladı. “Bazı servisçi esnafı Organize Sanayi Bölgesi’ne personel taşıyarak bir miktar gelir elde etti. Ancak çok fazla sayıda işsiz servis aracının personel taşımasına talip olması, Organize Sanayi personel taşıma fiyatlarını da çok aşağılara gelmesine sebep oldu” diyen servisçi esnafı, aldıkları tek hükümet desteğinin ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ödenmesi gereken KDV, Muhtasar, Gelir Vergisi, Geçici Vergi ödemeleri ile SSK prim ödemeleri ve Bağkur ödemelerinin 6 ay uzatılması olduğunun altını çizdi. Öğrenci servis araçlarının ise hiç gelirleri olmadığını dile getiren servisçi esnafı, bu süreçte öğrenci servislerinin masraf ve harcamalarının da durmadığını belirtti.



“Sorunlarınızı ve taleplerinizi ilgili makamlara ileteceğim”

Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi söyleyen Başkan Kurt, zaten zor durumda olan ülke ekonomisinde salgın ile derin çatlaklar oluştuğunu vurguladı. Salgın öncesinde geçinmekte zorlanan işçilerin, emekçilerin ve esnafın salgın ile beraber ekonomik olarak daha da zor durumda kaldığını kaydeden Başkan Kurt, zor durumda olan, aylardır çeşitli sıkıntılar ile boğuşmak zorunda kalanlar arasında servisçi esnafının da olduğunu söyledi. Başkan Kurt, “Yaşadığınız sorunları biliyoruz. Bilmediklerimizi de sizlerden öğrendik. Sorunlarınızı ve taleplerinizi ilgili makamlara ileteceğim. Bu kötü günler dayanışmayla, omuz omuza vererek geçecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.