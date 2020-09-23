Covid-19 tedbirlerine uymayan 51 şahsa 160 bin lira ceza kesildi

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Eskişehir'de, korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 51 kişiye toplam 160 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Covid19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim esnasında polis, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirledi.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Covid19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 51 kişiye toplam 160 bin 650 lira idari para cezası uyguladı.

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