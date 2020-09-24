Okula başlayan çocuklar için uzmanından uyku tavsiyesi TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan: "Çocukların 8-9 saatlik uyku sürelerini tamamlamaları gerekir" "Çocukların bu döneme uyumunu arttırabilmek için haftalık uyku düzeni tablosu oluşturmak mümkündür"

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyku düzeni hakkında velilere önemli uyarılarda bulunan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, "Çocukların 89 saatlik uyku sürelerini tamamlamaları gerekir. Uyku düzeni sağlanması sürecinde ebeveynler de aktif rol almalıdır" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzun bir süre ara verildi. Yeni dönemde kademeli olarak başlayacağı belirtilen eğitim sürecinin ilk aşaması anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ders başı yapması ile başladı. Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk olarak uyku saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade eden TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, çocukların erken yatarak uyku ihtiyaçlarının tamamlanmaları gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Fidan, "Korona virüs yaşamımızda birçok değişikliklere neden oldu. Alışverişten tutun da yeme içmeye hatta okul ve uyku düzenimize kadar neredeyse tüm alanlarda yeniden düzenleme yapmak durumunda kaldık. Yeni normal döneminde ise okula yeni başlayan sınıflarda belirli kurallar dahilinde yüz yüze eğitimin başlaması ise çocukların uyku dönemlerinin de düzenlenmesini gerekli kılıyor. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, okulla yeni tanışmaları sebebiyle yaşamda kurallar olduğunun farkına varırlar. Tabii ki bu döneme uyum için önemli aşamalardan birisi de uyku öncesi ve uyku sürecidir. Okul öncesinde daha esnek olan uyku başlangıç zamanı, erken kalkma sebebiyle belirli bir rutine dönüşmek durumundadır. Yani çocukların daha erken yatarak ihtiyaçları olan 89 saatlik uyku sürelerini tamamlamaları gerekir. Yatış saati 21.00 veya en geç 21.30 olmalıdır" şeklinde konuştu.



"Uyku düzeni sağlanması sürecinde ebeveynler de aktif rol almalıdır"

Çocukların yeni döneme uyum sağlaması için çeşitli yöntemlerin uygulanabileceğini söyleyen Fidan, uyku tablosu oluşturularak çocuklara düzenli uyku alışkanlığı kazandırılabileceğinin altını çizdi. Çocukların uyumadan önce yapması gerekenler hakkında velilere tavsiyelerde bulunan Fidan, "Geçiş ve uyum süreci tüm çocuklarda kolayca olmamaktadır. Çocukların bu döneme uyumunu arttırabilmek için haftalık uyku düzeni tablosu oluşturmak ve bu tablodaki uyumlu davranışlar karşılığında kazanılacak gülen yüz sayısına göre küçük ödüller ile motivasyon arttırmak mümkündür. Örnek bir uyku tablosunda kazandırmak istenilen davranışlar içerisinde; yatmadan önce tuvaletini yapmak, dişlerini fırçalamak, pijamalarını giymek, aile bireylerine iyi geceler dilemek, kendi yatağında uyumak ve saat en geç 21.30 da yatmak sayılabilir. Bu tablo sayesinde belirli bir uyku düzeni kazanan çocukların okula uyum ve başarılarında da artış gözlenmektedir. Çocukların uyku düzenini sağlanması sürecinde ebeveynler de aktif rol almalıdır. Yani eğer çocuk seviyorsa yatmadan yaklaşık 30 dakika önce ılık bir bardak süt içirmek, yatınca güzel sonla biten kısa bir masal veya hikaye okumak, ılık, sessiz ve karanlık bir odada yatırmak çocukların daha rahat uyumalarına olumlu katkısı olacaktır" diye konuştu.

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