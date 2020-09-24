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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESBEM’e destekler devam ediyor

İHA

ESBEM’e destekler devam ediyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli ve Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva, Mirsan Rack Kabinet Sistemleri sahibi Nihat Bozdağ’ı ziyaret etti.
2019 yılında personel belgelendirme ve gözetim hizmetleri sunmak amacıyla kurulan ESBEM’e destekler devam ediyor. EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi ve EOSB ESBEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ayva, Mirsan Rack Kabinet Sistemleri sahibi Nihat Bozdağ’ı ziyaret etti.
EOSB Başkanı Nadir Küpeli, ESBEM’e desteklerin artarak devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "2019 yılında kamuoyuna duyurduğumuz ve çok kısa süre içerisinde büyük yol kat ettiğimiz EOSB ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezimize bir destek de Mirsan Rack Kabinet Sistemleri’nden geldi. Desteklerinden dolayı sanayicimiz Nihat Bozdağ’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu destekler bize güç veriyor, teşvik ediyor" diye konuştu.
EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva da merkez hakkında bilgi vererek, "Sınav ve belgelendirme merkezimiz, ISO 17024 TÜRKAK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamdı. Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme sürecini de tamamlayıp, çok yakında sanayimize hizmet vermeye başlayacağız. Eskişehir’de 4 farklı sektörde 12 meslek dalında sınav ve belgelendirme hizmeti verebilen tek yetkili merkez olacak" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Bozdağ ise, "Yönetim olarak sanayicinin sorunlarına, ihtiyaçlarına hâkim olduğunuz için, başarılı ve doğru projelere imza atıyorsunuz. ESBEM’de bu başarılı çalışmalardan bir tanesi. Merkez, hizmete girdiğinde sanayimize katkısının çok olacağını biliyoruz. Bundan dolayı firma olarak böylesi önemli çalışmaya destek vermek istedik" ifadelerinde bulundu.
Ziyaret, Başkan Küpeli ve ESBEM Başkan Vekili Ayva'nın Bozdağ’a plaket takdim etmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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