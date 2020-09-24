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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı Yetimler için bin kilometre pedal çevirdi

İHA

Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı Yetimler için bin kilometre pedal çevirdi

İhsan Kılıç isimli gönüllü, Türkiye ve dünyadaki yetim çocuklara dikkat çekmek için, şehirler arası bisiklet yolculuğu yapıyor.
Kılıç Malatya’dan başlayarak, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara olmak üzere yaklaşık bin kilometre geride bıraktı ve dün de Eskişehir’e ulaştı. Bir sonraki rotası Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya olacak olan Kılıç, yaklaşık 12 gündür gittiği yerlerde yetimlere karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

"Keşke daha önce yapsaydım"
Yetimler için başlattığı bisiklet faaliyetinde geç kaldığını belirten Kılıç, "Yetimler hakkında insanların dikkatini çekmek için Malatya’dan yola çıkarak; Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara’yı geride bırakıp Eskişehir’e geldim. Eskişehir’den sonra Kütahya, Afyon, Konya ile güzergâhıma devam edeceğim. Yaklaşık 1012 il gezmiş olacağım. Amacım tabi ki Dünya Yetimler Gününde yetimlerimize dikkat çekmek. Onları bağrımıza basmak, onları başımıza taç etmek, onları güldürmek, sevindirmek ve halkın duyarlılığını kazandırmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. İnanıyorum ki yetimlere faydalı olacaktır. Ben şimdi şunu düşünüyorum; keşke bu turlar daha önceden yapmış olsaydım" şeklinde konuştu.
Yolda çektiği zorlukları anlatan Kılıç, "Seyahatimde zorluk çeksem de çalışma arkadaşlarımı gördükten sonra, onların gayretlerini gördükten sonra yorgunluğum gitti. Eskişehir’de bugün az önce vali bey ile görüştük. Vali beyin duyarlılığından dolayı Allah razı olsun. Onlar da yetimlere duyarlılar. Yetimlerle de görüştük. Bizi iyi karşıladılar, iyi ağırladılar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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