Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde orman yangını başladı

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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla mevkiinde E.D. (33) isimli şahsın idaresindeki aracın seyir halinde iken alev alarak yanmaya başlaması sonucu alevlerin yol kenarında bulunan ormana sıçraması sonucu orman yangını başladı.

Bugün öğlen 13:00 sıralarında Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla mevkiinde E.D. (33) isimli şahsın idaresindeki 26 PN 821 plakalı Renault Europa marka araç seyir halinde iken alev alarak yanmaya başladı. Ardından kısa sürede alevler yol kenarında bulunan ormana sıçradı ve orman yangını başladı. Yangına Mihalgazi itfaiyesi ve Sarıcakaya Orman İşletmesine ait arazözler ile müdahale ediliyor.

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