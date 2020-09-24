Mihalgazi’deki orman yangını için Ankara'dan helikopter geliyor

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zeynep Akgün, yangının büyümemesi için gayretli bir şekilde çalıştıklarını ve Ankara’dan müdahale için bir helikopterin yola çıktığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, öğlen 13:00 sıralarında Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla mevkiinde E.D. (33) isimli şahsın idaresindeki 26 PN 821 plakalı araç seyir halinde iken alev alarak yanmaya başladı. Ardından kısa sürede alevler yol kenarında bulunan ormana sıçradı ve orman yangını başladı. Yangına Mihalgazi itfaiyesi, Mihalgazi Belediyesine ait arazözler, Sarıcakaya Orman İşletmesine ait arazözler ile müdahale ediliyor.

"Yangın büyümesin diye uğraşıyoruz"

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, "Bir vatandaş araçla seyir halindeyken aracı tutuşmasıyla çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Orman Bakanlığı Ankara’dan helikopter yolladı. Yangın şu an için daha büyümedi. İtfaiye, orman ekipleri, arazörler yangına müdahale ediyor. Herkes yangın bölgesinde yangın büyümesin diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

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