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Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

İHA

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Anadolu Üniversitesini ziyaret ederek burada öğrenim gören Türkmenistanlı öğrencilerle buluştu.

Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Anadolu Üniversitesini ziyaret ederek burada öğrenim gören Türkmenistanlı öğrencilerle buluştu.
Ziyaret öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. İbrahim Kaya ile bir araya gelen Büyükelçi Amanlıyev, Türkmenistanlı öğrencilerin Anadolu Üniversitesi gibi bir kurumda öğrencisi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen ise başta Anadolu Üniversitesinde öğrenim görmekte olan Türk Cumhuriyetleri’nden gelen öğrenciler olmak üzere, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Rektörlük Salon 2009’da gerçekleşen toplantıda Türkmenistanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’ndeki eğitimleriyle ilgili görüş ve önerilerini Büyükelçi İşankuli Amanlıyev, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. İbrahim Kaya ile paylaştı.
Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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