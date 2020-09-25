Eskişehir´de orman yangını 12 saatte söndürüldü



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalgazi ilçesinde, alev alan otomobilden sıçrayan kıvılcımların yol açtığı orman yangını, yerden ve havadan müdahale eden ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alevlerin kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından durarak, ''Ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir'' dedi.

Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde, E.D.´nin kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, dün 13.00 sıralarında orman yolunda seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangında otomobil kısa sürede kullanılmaz hale gelirken, araçtan sıçrayan alevler yol kenarındaki ağaçları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyerek ormana yayılan yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bursa, Ankara ve Bilecik´ten gelen ekiplerle toplamda 5 itfaiye, 21 arazöz ve 110 personel müdahale etti. Balıkesir´den gelen 1 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

GENEL MÜDÜR SOSYAL MEYDADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Mihalgazi ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışmasının ardından gece 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurarak, "Eskişehir Mihalgazi'de meydana gelen orman yangını ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. Orman yangınında ilk belirlemelere göre, çoğunluğu hakim tepelerdeki yaklaşık 70 hektarlık alandaki kızılçam ormanı ile orman bitki örtüsünün zarar gördüğü tespit edildi. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2020-09-25 09:54:13



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