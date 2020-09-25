Eskişehir´de 455 litre sahte içki ele geçirildi

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında kaçak olarak üretildiği tespit edilen 455 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi´ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla ev ve bahçesine baskın yapan ekipler 12, 5 metre bakır damıtım borusu, 2 alkolmetre, beher kap, ocak ile kaynatma kazanı düzeneğinin yanı sıra kaçak olarak üretildiği tespit edilen 455 litre içki ele geçirdi. Ev sahibi şüpheli H.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-09-25 11:14:41



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