Eskişehir Narkotim sokakları uyuşturucudan arındırmaya devam ediyor Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin yapmış olduğu aramalarda ise, 43,88 gram esrar, 8,76 gram metamfetamin, 4 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca yakalanan 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 1 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.
Öte yandan gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.