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Eskişehir Narkotim sokakları uyuşturucudan arındırmaya devam ediyor Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Eskişehir Narkotim sokakları uyuşturucudan arındırmaya devam ediyor Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin yapmış olduğu aramalarda ise, 43,88 gram esrar, 8,76 gram metamfetamin, 4 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca yakalanan 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 1 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.
Öte yandan gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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