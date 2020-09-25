Eskişehirspor'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Eskişehirspor'da 1 futbolcu Korona virüse yakalandı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Es Es, şu ifadelere yer verdi:

"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi’nde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz."

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