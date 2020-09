ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan sağlık çalışanlarına teşekkür

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak aylardır korona virüs (Covid19) pandemisi ile mücadelede büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına hitaben bir mektup kaleme alarak tüm sağlık ordusuna teşekkür etti.

Zorlu pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek vermek ve moral olmak amacıyla hazırlanan mektup, Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın imzası ile tüm ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ve Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına gönderildi. Mektupta uzun çalışma süreleri ile aylardır yılmadan mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına özverileri için teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Kemal Şenocak sağlık çalışanlarının bu mücadele yalnız olmadıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Kemal Şenocak mektupta, “Hastanemizin değerli sağlık çalışanı, bildiğiniz gibi dünyayı büyük bir kaosa sürükleyen, bizlere tüm doğru bildiklerimizi unutturan Covid19 salgını ile mücadelemiz ülkemizde de Mart ayı itibariyle başladı ve salgın hepimizin hayatlarını değiştirdi. Ancak zamanla günlük yaşam karşı konulmaz bir şekilde kontrollü de olsa normale dönerken asla normale dönemeyen ve mücadeleyi tek bir an bile bırakmayanlar yalnızca sağlık çalışanlarımız oldu. Ne yazıktır ki günlük koşuşturmacaların bizlere unutturduklarını, yüzlerinizdeki maske izleri, alınlarınızdaki ter ve şifa bekleyen hastalarınız sizlere her gün tekrar tekrar hatırlattı.

Sizler, aylardır cepheyi bir an bile bırakmayanlar, bir yandan canlarımızı bu hastalığın pençesinden kurtarmaya çalışırken bir yandan da tüm toplumu korumak için hiç unutulmaması gerekenleri haykırmayı, yılmadan usanmadan halkımıza doğru yolu göstermeyi vazife bildiniz. Bir mum gibi tükenseniz de çevrenizi aydınlatmaktan vazgeçmediniz. Ancak Bertrand Russell’in dediği gibi “Büyük fedakârlıklara dayanabilmek için büyük teselliler bulunmalıdır.” Sizlerin tesellisi ise iyileşen hastalarınız ve nihayetinde bu büyük salgına karşı kazanılmış bir zafer olacaktır. Ancak tüm bu ağır yükü omuzlarınızda taşırken yalnız olmadığı bilmenizi isterim.

Ne mutlu ki sizler “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir asır önceki güvenini boşa çıkarmadınız ve şimdi sıra bu büyük fedakarlıklarınızı boşa çıkarmamak için tüm halkımızdadır. Sizlerin ilmi ışığında alacağımız her türlü tedbir, tüm sağlık çalışanlarına sunacağımız gerçek şükranımızdır. Sizler aylarca büyüklerimizin aldığı sağlıklı nefeslerin, neşe kaynağımız olan çocuklarımızın umutlu geleceğinin ve topyekûn sağlıklı bir milletin vesilesi oldunuz. Bilmenizi isterim ki tek endişesi enfekte olup göreve devam edememek olan böylesine özgeci bir sağlık ordusu karşısında tek hissiyatımız şükrandır. Her birinizi minnetle selamlıyor, bu kutsal görevde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

