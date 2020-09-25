Eskişehir'de tombala operasyonu Şüpheli 25 şahsa toplam 109 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'de korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, bir dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 25 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kumar suçunu önlemek ve Covid19 tedbirlerini denetlemek amacıyla İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir derneğe baskın yapıldı. Polis, gerçekleşen denetim ve aramalarda derneğin bulunduğu 3 dairede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını belirledi.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 adet televizyon, 4 adet tombala kartı, 1 adet tombala makinası ve tombala topunu ele geçirerek muhafaza altına aldı. Ayrıca söz konusu dernekte oyun oynayan şahıslardan dairelere kaçan 25 şahsa ayrı ayrı olmak üzere sosyal mesafe kurallarına riayet etmemekten 3 bin 150 TL, kumar oynama ve oynatmaktan bin 225 TL olmak üzere toplam 109 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan polis ekipleri, dernek yöneticisi hakkında yasal işlem başlattı.

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