Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

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Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar kapsamında ekipler, haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapılan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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