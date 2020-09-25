'Eskişehir’de kitap, edebiyat ve şiir' söyleşisi

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Kent ve Kültür Söyleşileri, zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirildi. “Eskişehir’de Kitap, Edebiyat ve Şiir” başlıklı söyleşinin konukları akademisyen ve yayıncı Osman Şişman ile şair Nilgün Emre oldu.

Tepebaşı Belediyesinin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent ve Kültür Söyleşileri, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Korona virüs dolayısıyla online olarak devam eden söyleşinin bu ayki konukları Osman Şişman ve Nilgün Emre oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı söyleşi iki oturum halinde gerçekleşecek. “Eskişehir’de Kitap, Edebiyat ve Şiir” isimli söyleşide ilk olarak Osman Şişman, ikinci oturumda ise Nilgün Emre edebiyatseverler ile buluştu.

Her iki oturumda da Ergülen ve konukları, Eskişehir’in kültürel yaşamı, edebiyat ve şiir konularının yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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