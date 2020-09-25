Küpeli: "Eskişehir ve sanayimiz adına gurur duyduk"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç, "Avusturya Cumhuriyeti’ne Hizmet Büyük Şeref Nişanı"na layık görülen Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Bulur’u ağırladı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç; ekonomik, kültürel, bilimsel faaliyetlere katkılarından dolayı Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından “Avusturya Cumhuriyeti’ne Hizmet Büyük Şeref Nişanı” ve Avusturya Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü”ne layık görülen Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Bulur’u konuk etti.

Başkan Nadir Küpeli, değerli iki ödüle layık görülen Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Bulur’un kendilerini gururlandırdığını aktararak, “Avusturya’nın en köklü şirketlerinden biri olan ve Eskişehir’de faaliyet gösteren Rhımagnsıta Şirketler Grubu Üyesi olan Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Sayın Ekrem Bulur, Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Avusturya Cumhuriyeti’ne Hizmet Büyük Şeref Nişanı’ ve Avusturya Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından ‘Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü’ne layık görüldü. Eskişehir ekonomisine başta ihracat olmak üzere istihdam, vergi geliri ve maden kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması konusunda önemli katkılar sağlayan Ekrem Bey ayrıca uzun yıllar, Türkiye ve Avusturya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile Eskişehir sanayisi ve iş dünyasının tanıtımı bakımından önemli katkıları oldu. Bu değerli katkılarınız için sizi tebrik ederim. Eskişehir ve sanayicimiz adına gurur duyduk” dedi.



“Ülkemiz ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum”

Kendisini ağırlayan Başkan Küpeli ve Başkan Vekili Saraç’a teşekkürlerini sunan Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Bulur, “Ülkemi ve şehrimi yurtdışında elimden gelen en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Magnesit A.Ş. olarak ticaretimizin yüzde 85’ini ihracat olarak gerçekleştiriyoruz. Bu da ülkemize döviz katkısı sağlamak adına önemli. Ülkemizin tanıtımına iş birliklerine mümkün olduğu kadar katkı sunmak. Bu konuda elimizden gelen gayreti şimdiye kadar gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Nazik davetiniz ve plaket için sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Başkan Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç, Bulur’a plaket takdim etti.

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