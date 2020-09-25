Mustafa Özer takımın son durumunu değerlendirdi Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz oldukça zor bir maç bizi bekliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Özer takımın son durumunu değerlendirdi Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz oldukça zor bir maç bizi bekliyor"

İHA

Mustafa Özer takımın son durumunu değerlendirdi Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz oldukça zor bir maç bizi bekliyor"

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman bitiminde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Ne yazık ki ligin ilk 2 haftasında istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İyi bütçelerle kurulmuş olan Altay’a konuk oluyoruz. Bizim içinde onlar içinde önemli bir karşılaşma olacak" dedi.
Bu sezon 20,5 yaş ortalamasıyla ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor, Pazar günü Altay’ın konuğu olacak. Deplasmandan 3 puan ile dönmek isteyen EsEs, maç hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde devam ediyor.

"Bu hafta oldukça zor bir maç bizi bekliyor"
Antrenmanın ardından konuşan Eskişehirspor’un Teknik Direktörü Mustafa Özer, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Takım olarak zor bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Özer, Altay maçının zorlu geçeceğini ifade etti. Özer, "Ne yazık ki ligin ilk 2 haftasında istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için antrenmanlarda çalışıyoruz ancak kulüp olarak çok zor bir zamandan geçiyoruz. Kadromuzda 3 tecrübeli oyuncu dışında hepsi genç. Burada olduğumuz süre boyunca elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yıkıcı değil yapıcı olalım. Alınan sonuçlardan dolayı eleştirilebilirim ama eleştiriler bizi yıkma noktasına gelmemeli. Bu çocuklarla 3 aydır biz çalışıyoruz. Analizleri yapılıyor ve kimin hakkıysa onu oynatıyoruz. Bu hafta oldukça zor bir maç bizi bekliyor. İyi bütçelerle kurulmuş olan Altay’a konuk oluyoruz. Bizim içinde onlar içinde oldukça önemli bir karşılaşma. Kaptan Sezgin daha antrenmana çıkmadı. Oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz. Ne yazık ki Muhammed oynayamayacak. Selman ve Doğukan'ın tedavileri devam ediyor. Bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küpeli: "Eskişehir ve sanayimiz adına gurur duyduk"
YEREL HABERLER Küpeli: "Eskişehir ve sanayimiz adına gurur duyduk"
'Eskişehir’de kitap, edebiyat ve şiir' söyleşisi
YEREL HABERLER 'Eskişehir’de kitap, edebiyat ve şiir' söyleşisi
Vali Ayyıldız, Karacahisar Kalesi arkeolojik kazı alanını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız, Karacahisar Kalesi arkeolojik kazı ...
Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs tutuklandı
Eskişehir'de tombala operasyonu Şüpheli 25 şahsa toplam 109 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de tombala operasyonu Şüpheli 25 şahsa ...
Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ...
Kırsalda ve merkezde üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kırsalda ve merkezde üstyapı çalışmaları sürüyor
Dijital dönüşümde ihtiyaçlar tespit edildi
YEREL HABERLER Dijital dönüşümde ihtiyaçlar tespit edildi
Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel’den açıklama
YEREL HABERLER Yangının ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü ...
Yılın her günü sebze üretimi yapılması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Yılın her günü sebze üretimi yapılması amaçlanıyor
MHP´li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız
YEREL HABERLER MHP´li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların ...
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan sağlık ...
Öznur Sazlar davasında karar çıkmadı
YEREL HABERLER Öznur Sazlar davasında karar çıkmadı
Evinin bahçesinde kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde kaçak alkol üretimi yapan şüpheli ...
Eskişehir’de 70 hektar ormanlık alan kül oldu Orman yangını söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de 70 hektar ormanlık alan kül oldu Orman ...
Eskişehirspor'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da 1 futbolcunun korona virüs testi ...
Eskişehir Narkotim sokakları uyuşturucudan arındırmaya devam ediyor Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir Narkotim sokakları uyuşturucudan ...
Eskişehir´de 455 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 455 litre sahte içki ele geçirildi
Eskişehir´de orman yangını 12 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Eskişehir´de orman yangını 12 saatte söndürüldü
Eskişehirspor'da 1 oyuncuda koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da 1 oyuncuda koronavirüs çıktı
Eskişehir´de alev alan otomobil, ormanı yaktı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir´de alev alan otomobil, ormanı yaktı / Ek ...
Eskişehir´de alev alan otomobil, ormanı yaktı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir´de alev alan otomobil, ormanı yaktı / Ek ...
Eskişehir´de alev alan otomobil ormanı yaktı
YEREL HABERLER Eskişehir´de alev alan otomobil ormanı yaktı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter gündemi değerlendirdi MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde oynanan oyunlara dikkatli yaklaşıyoruz" "Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğini tayin edecek"
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter gündemi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X