Eskişehirspor, Altay maçına hazırlanıyor



ESKİŞEHİR,(DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçı hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam ederken, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Altay´ın iyi bütçelerle kurulmuş ve 2 haftadır istediği sonuçları alamayan bir takım olduğunu ifade eden Özer, "Oldukça zor bir maç bizi bekliyor. İyi bütçelerle kurulmuş ve 2 haftadır istediği sonuçları alamayan Altay´a konuk oluyoruz. Bizim içinde onlar içinde oldukça önemli bir karşılaşma. Ne yazık ki ligin ilk 2 haftasında ne yazık ki iyi oyu sergilememize rağmen istediğimiz sonuçları alamadık. Her zaman söylediğim gibi özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için ayrı olarak antrenmanlarda çalışıyoruz. Ancak tüm camiamızın ve spor kamu oyununda bildiği gibi kulüp olarak çok zorlu zamanlardan geçiyoruz. Kadromuzda 3 tecrübeli oyuncu var, bunun dışında hepsi genç" dedi.

Eskişehir´in ve taraftarların takımının yanında olduğunu belirten Mustafa Özer, "Alınan sonuçlardan dolayı eleştirilebilirim. Bunu da anlıyorum ama eleştiriler bizi yıkma noktasına gelmemeli. Takımda başımızda biz varsak, takımda hangi oyuncunun hangi noktada, sahada ne kadarını verebileceğini en iyi biz biliyoruz. Çünkü 3 aydır bu çocuklarla biz çalışıyoruz. Maç, antrenman analizleri yapılıyor, kimin hakkıysa onu veriyoruz. Şehrimizin ve taraftarlarımızın bizimle olduğunu biliyoruz. Bu bize yeter. Burada olduğumuz sürece elimizden gelenin en iyisini Türk futbolunun en iyisi olan takımımız için vermeye devam edeceğiz. Yıkıcı değil yapıcı olalım" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2020-09-25 18:07:27



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