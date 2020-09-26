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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi uluslararası düzeyde sanatçı yetiştirmeye devam ediyor

İHA

Anadolu Üniversitesi uluslararası düzeyde sanatçı yetiştirmeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Viyola Sanat Dalı öğretim üyelerinden Prof. Burcu Evren Yazıcı'nın, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 12. sınıftan mezun olan öğrencisi Öykü Güneç, lisans eğitimini almak üzere Avusturya Salzburg Mozerteum Üniversitesinde Prof. Veronika HagenDi Ronza’nın sınıfına kabul edildi.
Müzik Bölümü Gitar Sanat Dalı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Alper Güncan'ın önce ortaokulda ve sonrasında lisans 1. sınıfta öğrencisi olan Toprak Aktürel ise Avusturya Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Prof. Laura Young’ın sınıfına kabul aldı.
Pandemi koşulları nedeniyle oldukça zorlu sınav süreçlerinden geçen genç sanatçı adayları, ilk elemeler için enstrüman performanslarını içeren kayıtlar gönderdi. Ardından dil, piyano ve müzik teorisi sınavlarını da başarıyla tamamlayarak lisans eğitimi almaya hak kazandılar. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli ve Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı da Ekim ayında Salzburg’da olacak öğrencileri kitap hediye ederek uğurladı.

"Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin hayal kurabilmesini sağlıyor"
Türkiye’nin Avrupa okullarıyla eşdeğer sanat eğitimi verdiğini belirten Prof. Burcu Evren Yazıcı bu tür başarıların herkesi motive ettiğini dile getirdi. Yazıcı, "Öykü’nün bir hayali vardı ve bunun için çok uzun zamandır çalışıyordu. Bir öğretici olarak öğrencinin geleceğe yönelik hedefini anlayıp buna göre çalışmak gerektiğine inanıyorum. Öykü, en başta Almanca dersleri alarak kendini geliştirmeye başladı. Ardından bugün kazandığı okulunu tanımak için kursa katıldı ve gidip orayı gördü. Lise eğitimi boyunca onunla sadece dersler konusunda değil hayata dair vizyonuna dair görüşlerimizi paylaştık ve bu sayede farklı çevreler edindi, derinlikli düşünmeyi keşfetti. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini geliştirebiliyor ki bu çocuklar Salzburg Mozarteum’da eğitim almayı amaç ediniyorlar. Öykü ve Toprak’ın başarısı diğerlerine de örnek olacaktır. Eğer isterlerse ve buna yönelik çalışırlarsa onlar gibi dünyanın en köklü sanat okullarına gidebilirler" ifadelerini kullandı.
Uluslararası düzeyde kazanılan ödüller ve gösterilen sınav başarılarının her yıl daha da fazlalaştığına vurgu yapan Öğr. Gör. Alper Güncan ise, "Tüm öğrencilerimizle küçük yaşlarda başlayan tatlı sert bir eğitim ve iletişim sürecimiz oluyor. Toprak ile de ilişkimiz böyleydi. Bu, konservatuvar eğitiminde oldukça doğal bir süreçtir. Onun başarılı olmasına çok sevindim. Klasik gitar bölümü olarak bütün öğrencilerimizin dünyanın her tarafında okuyabilecek seviyede olmaları ayrıca bir gurur kaynağı. Eskiden o okullarda okumak bizim için çok zor ve uzak gelirdi. Ama şimdi bu ve diğer uluslararası yarışmalarda gelen ödüller doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinden mezun olan Öykü Güneç hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Henüz lise eğitiminin en başındayken bile hedefim buydu. Hocam Burcu Evren Yazıcı’nın üzerimde büyük emeği var, birlikte çok uzun bir yol katettik. Eski hocam Yusuf Gençay’ı da anmak isterim, tüm hocalarım yapabileceklerimin farkındaydı. Burcu Hoca ise müziğe bakışımı geliştirdi ve bugünkü başarıyı elde etmeme yardımcı oldu. Şimdi hayal ettiğim yere gidiyorum. Umarım sonrasında ülkem için güzel şeyler yapabilirim" şeklinde konuştu.
Lisans eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesinde sürdüreceği için heyecanlı olduğunu belirten Toprak Aktürel ise şunları söyledi;
"Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeye ulaşmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen zorlu bir sınav süreci geçirdik. Hedefime ulaştığım ve sanatımla ülkemi temsil edeceğim için sevinçliyim, umarım her şey güzel olur."

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