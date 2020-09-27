Eskişehir´de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan aranan DHKP/C üyesi M.Ö., jandarma operasyonuyla yakalandı. M.Ö., mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan İstanbul 36´ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararıyla aranan DHKP/C üyesi M.Ö.´nün, Beylikova ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. İlçede düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan M.Ö., sevk edildiği Beylikova Adliyesi´nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-09-27 10:28:41
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